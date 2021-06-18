وطنية
هنية: المغرب في قلب القضية
رئيس المكتب السياسي لـ “حماس” قال: إن الرباط كانت ولا تزال وستظل عمقنا الإستراتيجي أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن المغرب كان ولا يزال وسيبقى في قلب تطورات المشهد، سواء على صعيد القضية الفلسطينية أو القضايا العربية بشكل عام، وأن علاقة المغرب بفلسطين ليست طارئة ولاأكمل القراءة »
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