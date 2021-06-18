الرياضة
رسالة رياضية: تصدير الأزمة
تبدو اللقاءات التواصلية الأسبوعية لمديرية التحكيم لتقييم الحالات وتحليلها، ومواجهة الحكام بها، تصديرا للأزمة، ومضيعة للوقت، ليس إلا، تعالوا نناقش: أولا، مبدئيا قرارات الحكام لا رجعة فيها، بمعنى أن لقاءات المديرية لن تعيد أي حق إلى أصحابه، ولن تغير أي نتيجة لأي مباراة، لذلك فهي فقط مضيعة لوقت الحكام والمسؤولين،أكمل القراءة »
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