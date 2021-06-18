مجتمع
مستشفى خاص يعزز العرض الصحي بالجديدة
طالب وصفه بالقيمة المضافة وكلفته 22 مليارا ويضم 220 سريرا شهدت الجديدة، صباح أول أمس (الأربعاء)، «ميلاد» المستشفى الخاص بالجديدة التابع لمجموعة «أكديتال»، الذي شيد بحي المطار على مساحة 15 ألف متر مربع، ويعد أكبر مؤسسة استشفائية تابعة للقطاع الخاص على الصعيد الوطني، بطاقة 220 سريرا للاستشفاء، ضمنها 21 للعنايةأكمل القراءة »
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