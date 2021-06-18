حوادث
قتيلان وجرحى في حادثة سير
لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخرون في حادة سير وقعت، الثلاثاء الماضي، بالطريق الثانوية رقم 202 الرابطة بين الوليدية والزمامرة قرب دوار أولاد بن الشاوي الواقع بتراب جماعة الغنادرة. وكشفت مصادر دركية لـ “الصباح”، أن سيارة كانت متوجهة نحو الزمامرة، اصطدمت بعربة مجرورة بدابة، كان على متنها عدد من الركابأكمل القراءة »
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