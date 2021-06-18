اذاعة وتلفزيون
شكيب بنعمر… رحيل رائد الإخراج التلفزيوني
“مواهب” و”المجلة الفنية” و”ذئاب في دائرة” من أشهر الأعمال التي أخرجها غيب الموت صباح أمس (الخميس) المخرج التلفزيوني شكيب بنعمر، عن سن 72 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. وينتمي الراحل شكيب بن عمر إلى الرعيل الأول من المخرجين الذين ولجوا عالم الدراما التلفزيونية بالمغرب أواسط السبعينات، وارتبط اسمه بالعديدأكمل القراءة »
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