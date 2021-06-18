حوادث
إدانة مضرم النار في محصول زراعي
غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، مضرم النار في محصول زراعي، وحكمت عليه ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام في حالة اعتقال، بجناية إضرام النار عمدا في مزروعات قائمة. وعلمت “الصباح” أنه جرى إيقاف الفاعلأكمل القراءة »
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