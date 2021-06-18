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أســــــرة

“فهموني”

منذ 3 دقائق
Young Moroccans take part in a demonstration called by the February 20 movement in Rabat on February 19, 2012, to mark the first anniversary of the movement and ask for more democracy. Hundreds of demonstrators today marked the first anniversary of a reform movement, born of last year's Arab Spring, amid calls for more democracy in the Moroccan kingdom. In Casablanca, the country's second largest city, some 2,000 people gathered amid cries of "end corruption" and "freedom", while in the capital, Rabat, about 1,000 turned out to celebrate the so-called "February 20 movement", journalists said. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA
ضمن هذه الزاوية، سنحاول تسليط الضوء على عدد من الشباب العصاميين الذين كونوا أنفسهم بأنفسهم وتحدوا الصعاب بأن جمعوا الحجارة التي في طريقهم وجعلوا منها سلما يرتقون به نحو سماء النجاح، وتحقيق أهدافهم حتى أصبحوا منتجين وسط أسرهم ومجتمعهم وأمتهم. «الصباح»، منحتهم الكلمة للتعريف بأنفسهم وبأفكارهم وأعمالهم وبأحلامهم التي جعلتهمأكمل القراءة »


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