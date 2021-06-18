وطنية
شرح تحرير الدرهم للمقاولات الصغرى
الجمعية المغربية لغرف التداول تقود قافلة تمر بسبع محطات للتحسيس برهانات مرونة الدرهم فتحت الجمعية المغربية لغرف التداول قنوات التواصل مع المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، بهدف توعية أربابها و تحسيسهم بشأن الرهانات المرتبطة بمرونة الدرهم. وتشرف الجمعية على هذه العملية للتواصل، التي تدخل مرحلتها الثانية، بدعم من بنكأكمل القراءة »
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