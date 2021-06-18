الرياضة
صبر البنزرتي ينفد
انتقد البرمجة وقال إنه ليس مسؤولا عن تأخر البطولة وإن «فريقه يعصر مثل ليمونة» ثار فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، في وجه البرمجة، في تصريح بعد تعادل فريقه أمام نهضة الزمامرة دون أهداف، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة 22 من البطولة الوطنية، بملعب محمد الخامس بالبيضاء. وأوضح البنزرتي أن البرمجة باتتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا