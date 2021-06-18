الأولى
تحت الدف
يعاني مرتفقون بمستشفى خاص بالرباط، بسبب تبعات شيكات ممسوكة على سبيل الضمان، تدفع إلى حيسوبي المؤسسة الاستشفائية إلى حين استرداد مبالغ التغطية الصحية. ورغم أن المواطنين أجبروا على خرق القانون بتسليم شيكات لغاية غير صرفها، فإنهم يتعرضون لتسويفات بسبب بطء الإجراءات وانعدام التواصل، ما يجعلهم ضحية رحلات مكوكية بين مدنهمأكمل القراءة »
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