حوادث
محاكمة وسيطة للاتجار في البشر
أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، محاكمة امرأة رفقة متهمين آخرين، من أجل جناية الاتجار في البشر، والمشاركة في هتك عرض قاصر بالعنف وإعداد منزل للدعارة وعدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار في البشر، إلى 13 من الشهر المقبل. وتقدمت والدة القاصر أمام الدرك الملكي وأخبرتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا