خاص
الملاخ… التراث في قلب امرأة
تحمل آمال الملاخ، الباحثة في التراث المادي واللامادي، هم تثمين التراث والموروث الثقافي المغربي عموما، والمراكشي على وجه الخصوص، ولا تفوت الفرصة من أجل دعوة الشباب إلى الاهتمام بالجانب التاريخي والإرث الثقافي وحفظه من الاندثار. تقول الملاخ “ولدت بمراكش، ونشأت في كنف أسرة تغذيها الوطنية والقيم التي ترجمت في ماأكمل القراءة »
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