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صبري في “ليلة العيد” شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، بفيديو من كواليس فيلم “ليلة العيد” للمخرج سامح عبد العزيز، الذي استأنف تصويره هذا الأسبوع بمنطقة الحزام الأخضر. وكشفت عبير صبري عن طبيعة الشخصية التي تجسدها في الفيلم، إذ ظهرت في الفيديو بالنقاب ومعها هنادي مهنا مرتدية الحجاب. وفيلم “ليلة العيد”أكمل القراءة »
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