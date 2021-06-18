مجتمع
دعم السكر والغاز يلتهم 630 مليارا
أشارت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية إلى أن نفقات المقاصة، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، تضاعفت مرتين، بالمقارنة مع مستواها في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وارتفعت تكلفة دعم الغاز الطبيعي والسكر إلى 6.3 ملايير درهم (630 مليار سنتيم)، مقابل 3.07 ملايير درهم (307 ملايير سنتيم)، ماأكمل القراءة »
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