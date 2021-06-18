حوادث
قاتل توعد على “فيسبوك” بتصفية الضحية
خلاف بسيط تطور إلى حقد وارتكاب جريمة انتهت بوفاة وسجن بالمؤبد إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) طوت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أخيرا، صفحات قضية تحت عدد 2610 / 86 كان يتابع فيها فلاح من ذوي السوابق بجناية قتل عامل مهاجر بإيطاليا بطعنات سكين بسوق السبت بجماعة الفقرة، وإشهارأكمل القراءة »
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