الرياضة
راموس والريال… النهاية
سيغادر بعد 16 موسما ووجهته غير معروفة تأكد رحيل الدولي الإسباني سيرجيو راموس، عن ريال مدريد، أول أمس (الأربعاء)، بعدما قضى اللاعب 16 موسما، رفقة الملكي، متوجا بألقاب عديدة. وأكد الريال رحيل مدافعه الأسطوري، البالغ من العمر 35 عاما، في 30 يونيو الجاري، بعد نهاية عقده، بعدما فشلت مفاوضات تجديده،أكمل القراءة »
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