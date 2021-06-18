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مصور “الصباح” يتعرض للمنع بالرباط
سلوكات تعارض الحق في الحصول على المعلومة وتضاعف محنة التضييق على الإعلام منع عبد المجيد بزيوات، المصور الصحافي الخلوق، لمجموعة “إيكوميديا”، التي تصدر جريدتي “الصباح” و”ليكونوميست”، من القيام بمهمته في التغطية الإعلامية، أول أمس (الأربعاء)، بالرباط. وهو السلوك الثاني للمنع في أقل من أسبوع، بعد ذلك الذي تعرض له المصورأكمل القراءة »
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