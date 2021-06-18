الصباح الفني
فرح الفاسي: “توحشت نضحك”
قالت الفنانة فرح الفاسي إنها مشتاقة للحظات السعادة والضحك والاستمتاع بالتجول في فضاءات متعددة، سيما أن الفترة الماضية عرفت تفشي وباء كورونا، الذي خلف أثرا في نفوس الكثيرين. وقالت فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” في تعليق على مجموعة من الصور التي نشرتها “توحشت راسي، توحشت نضحك، توحشت نخرج.أكمل القراءة »
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