الرياضة
الاتحاد الدولي للشطرنج يصفع الجامعة
أوصى بتعيين مندوب مؤقت لتصحيح الوضع وتسوية الخلافات اتهم الاتحاد الدولي للشطرنج الجامعة الملكية المغربية للعبة، بعدم امتثالها للنصوص والقوانين الدولية، واتخاذها قرارات وإجراءات تمييز، ضد لاعبين وأطر وحكام، وانتهاكها للمادة 11 من الميثاق الدولي. وأوصت اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي بتعيين مندوب مؤقت لتدبير شؤون الجامعة، وانتقدت التدبير غير القانونيأكمل القراءة »
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