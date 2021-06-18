وطنية
عشرون برلمانيا يلتحقون بـ “الكتاب”
أطلق نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية ورفاقه في المكتب السياسي، دينامية تنظيمية في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تهدف إلى تعزيز موقع الحزب في الخريطة السياسية، وتوسيع قاعدته الشعبية، التي تمكنه من استعادة مكانته ضمن الأحزاب الوطنية التي ينتظر أن تشكل التحالف الحكومي المقبل. وأفادت مصادر مقربة منأكمل القراءة »
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