وطنية
60 % من المؤسسات لا تدلي بالمعلومات
كشف تقرير حديث، عن الوجه الحقيقي للمؤسسات العمومية والوزارات، التي لا تتفاعل بشكل جدي مع طلبات المعلومات التي يقدمها مواطنون، إذ لم تستجب لها في الآجال القانونية، سوى نسبة 39 بالمائة، وفق التقرير، بينما 5 بالمائة رفضت الإفصاح عن المعلومات موضوع الطلب. وأوضح التقرير، الذي أنجزته جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أنأكمل القراءة »
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