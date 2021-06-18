الأولى
صفقات لتهريب أموال إلى الخارج
شبكة تتلاعب في قيمتها المالية مع جهات بالخليج وأوربا وخسائر بالملايير للدولة فضحت شكايات، بعضها أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق فيها، وجود شبكات منظمة تستغل تسهيلات الدولة لفائدة المصدرين، لتهريب الأموال إلى الخارج، ما كبد الدولة خسائر مالية كبيرة تقدر بالملايير وعجزا في الميزان التجاري، في حين تستغلأكمل القراءة »
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