وطنية
نفاد تذاكر “رام” في أربعة بلدان أوربية
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، أول أمس (الأربعاء)، في حسابها على تويتر،عن نفاد التذاكر الخاصة بالعملية الاستثنائية الموجهة للمقيمين بالخارج للرحلات المبرمجة خلال يوليوز المقبل من أربع وجهات، ويتعلق الأمر بفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا. وأكدت أن الإمكانيات ما تزال متاحة للراغبين في القدوم، خلال غشت وشتنبر المقبلين. وأشار الناقل الوطني فيأكمل القراءة »
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