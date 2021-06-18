مجتمع
“زبالة” في أرقى حي بالبيضاء
يعيش قاطنو فيلات بالوازيس بالبيضاء على وقع الصدمة، بعد أن تحول إلى مطرح للنفايات ومخلفات عمليات البناء، ظلت تتراكم منذ شهور طويلة، دون تدخل المسؤولين لتصحيح هذا الخلل البيئي رغم العشرات من الشكايات في الموضوع. معاناة سكان هذا الحي الراقي، خصوصا بشارع “لو بيليكون” بدأت منذ شهور، بعد أن تحولأكمل القراءة »
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