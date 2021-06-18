حوادث
تطورات إيقاف صحافيين بالكارة
شريط فيديو أكد براءتهم من تهمة إهانة مسؤول دركي خلال تنفيذ حكم لفائدة عامل إقليم مديونة طوى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، ملف إيقاف ثلاثة صحافيين بموقع إلكتروني، بعد أن تأكد من براءتهم من المنسوب إليهم، من بينه إهانة الضابطة القضائية خلال تغطيتهم لتنفيذ حكم قضائي بمنطقة الكارة لفائدة عاملأكمل القراءة »
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