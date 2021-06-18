خاص
جــامـع الـفـنـا… عـودة الـروح
الساحرة التي استهوت العديد وشغفتهم تستعد لوداع “حجر” اضطراري تستهوي مراكش زائريها من مختلف بقاع العالم. هنا بهذه المدينة يعانقون الحياة والأمل، ويسرقون لحظات من المتعة والسحر والجمال الذي يميز مدينة استثنائية. الكثيرون ممن مروا من مراكش، لازالوا يذكرون فضاءاتها وكأنهم غادروها للتو، لا شيء يبعث الملل، أو الضجر بهذهأكمل القراءة »
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