وطنية
المخارق والزاير في صدارة الانتخابات المهنية
رفاق دعيدعة يتصدرون قطاع المالية وإخوان “بيجيدي” يتقهقرون في الصحة كشفت المعطيات الأولية الخاصة بنتائج انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في عدد من القطاعات العمومية والقطاع الخاص، احتفاظ المركزيات الكبرى على ترتيبها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية. وتتواصل عملية جمع النتائج داخل المقرات المركزية للنقابات الكبرى، بالنظر إلى حجم بعض القطاعاتأكمل القراءة »
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