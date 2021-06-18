الرياضة
قرعة “كان 2021” في 15 غشت
ستجرى بالقاهرة وخاليلوزيتش وحجي حاضران حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” 15 غشت المقبل، موعدا لإجراء عملية سحب قرعة نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها في يناير وفبراير المقبلين بالكامرون. واضطرت “كاف” إلى تحديد موعد ثان، بعد الأول، الذي كان مقررا في 25 يونيو الجاري بالقاهرة، قبل تأجيله بسبب الانتشار المتزايدأكمل القراءة »
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