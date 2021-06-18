الأولى
الولاية الثالثة وراء استقالة الرميد
طالب بتقليص مشاركة “بيجيدي” في الانتخابات وفسح المجال أمام حزب جديد لقيادة الحكومة هيمن موقف مصطفى الرميد، القيادي المثير للجدل، على الاجتماع الدوري للأمانة العامة للعدالة والتنمية، المنعقد قبل حلول اسماعيل هنية، قائد حركة حماس بيومين، القاضي بعدم التراجع عن استقالته، رغم “توسلات” وفد الأمانة العامة الذي زاره ببيته منأكمل القراءة »
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