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ثلاثة أفلام في مهرجان نقاد السينما العربية
ترشيح “زنقة كونتاكت” والممثلة خنساء باطمة و”قبل زحف الظلام” للفوز بجوائزه كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية، التي تم إنتاجها في السنة الماضية، وتضمنت القائمة ثلاثة أفلام مغربية، وهي “زنقة كونتاكت” للمخرج إسماعيل العراقي، الذي جرى ترشيحه لجائزتين هما أفضل فيلم روائي وأفضل ممثلة لبطلته خنساءأكمل القراءة »
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