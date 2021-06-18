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دبي وجهة جديدة لطرح الأغاني
تساءل عدد من متتبعي الشأن الفني بالمغرب، عن أسباب اختيار دبي لطرح الأغاني المغربية، وهي الموضة التي اجتاحت بعض الفنانين خلال الفترة الماضية. فبعدما طرح المغني حاتم عمور أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “أحلى إبداع”، من دبي، إذ اختار إقامة حفل هناك في أحد الفنادق بحضور عددأكمل القراءة »
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