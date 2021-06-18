الرياضة
باب برد يعبر إلى السد
نجح نهضة باب برد الذي يلعب له الدولي السابق سعيد فتاح، في حجز بطاقة السد المؤهلة للصعود إلى القسم الممتاز، لعصبة تطوان طنجة الحسيمة. وفاز باب برد، الذي يشرف عليه الإطار الوطني كريم اليوسفي، الأحد الماضي، على مطارده المباشر نادي مرتيل، بهدفين لواحد، ليضمن الحضور في مباراة السد. ويواجه نهضةأكمل القراءة »
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