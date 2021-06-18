خاص
״خاصنـا الفلـوس والعقـار״
بلقايد العمدة قال إن هناك مجهودات تبذل لتأهيل المدينة في ظل مشاكل بنيوية أكد العربي بلقايد، رئيس الجماعة الحضرية لمراكش، أن الخصاص جد كبير في مدينة سياحية تتطور باستمرار وتتطلب مزيدا من المشاريع المهيكلة وسلاسل من الخدمات لتلبية الحاجيات المتزايدة والمشروعة للسكان والسياح. وقال بلقايد إن الجماعة تبذل مجهودات كبيرةأكمل القراءة »
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