أسواق
رحلات جديدة لـ”العربية”
أعلنت “العربية للطيران المغرب”، عن استئناف رحلاتها الجوية ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، إذ أطلقت ثلاث رحلات جوية جديدة انطلاقا من المغرب في اتجاه أوربا، تربط بين البيضاء جنيف بسويسرا، والناظور إيندهوفن بهولندا ووجدة مرسية بإسبانيا. وابتداء من بعد غد (الخميس)، ستضمن الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة فيأكمل القراءة »
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