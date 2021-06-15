الرياضة
جامعة السلة تتراجع عن فتح القاعات للجماهير
القرار أثار ضجة لدى الجامعات الرياضية والداخلية تتدخل لاحترام البروتوكول خرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ببلاغ تكذيب، لما جاء في بلاغ أصدرته، بشأن السماح لعدد من الجمهور بحضور مباريات البطولة الوطنية لكرة السلة، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية من قبل السلطات، الناجمة عن تداعيات فيروس «كورونا». وأوضحت الجامعة أنها لمأكمل القراءة »
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