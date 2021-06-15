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حوادث

قتيل وجريح في حادثة قرب بوشان

منذ ساعتين
لقي شاب مصرعه وأصيب مرافقه بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت، نهاية الأسبوع الماضي، على الطريق الرابطة بين ابن كرير ومركز بوشان. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن الضحية كان يسوق دراجة نارية من نوع «سي90» ومعه أحد أصدقائه وصدمتهما سيارة لنقل البضائع من نوع «بيكوب» على بعد حوالي 35 كيلومتراأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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