ملف عـــــــدالة
״بوليس״ وقعوا في الفخ
آخرهم مقدم شرطة بالحسيمة ومنهم ״مخازنية״ بعضهم أدينوا بعقوبات متفاوتة يشكل الارتشاء والاختلاس والتبديد وتجارة المخدرات وغض الطرف عن مروجين أو التواطؤ معهم، جرائم جرت رجال أمن ودرك للمساءلة القانونية والمحاكمة والإدانة وفقدان الشغل وتشويه السمعة، في ملفات مدوية تشهد محاكم فاس على عينة منها تتبعها الرأي العام باهتمام كبير.أكمل القراءة »
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