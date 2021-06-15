حوادث
تخفيض عقوبات “حراكة” بالجديدة
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الأحكام الصادرة في حق خمسة متهمين، وحكمت على الأول والثاني بسنتين حبسا عوض أربع سنوات أدينا بها ابتدائيا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة والمشاركة في تنظيم الهجرة السرية. وقضت هيأة الحكم باستئنافية الجديدة بإدانة المتهمأكمل القراءة »
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