حوادث
اعتقال أخطر لص بصفرو
أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، على النيابة العامة، ثلاثينيا يصنف خطيرا لتورطه في قضايا سرقة متعددة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، بعدما اعتقلته عناصرها نهاية الأسبوع الماضي، إثر مطاردته في غابة تايدة المجاورة للمدينة. ونصبت له كمينا محكما أوقع به أثناء وجوده بالغابة حيث كان يحتمي ويترصد لبعضأكمل القراءة »
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