الأولى
سقوط شبكة للغش في الباكلوريا
تلميذ خضع لعملية جراحية لاستئصال “آلة” الاتصال وزعيم العصابة يتقاضى 100 درهم عن كل اختبار تسبب رنين حاد صادر عن آلة صغيرة للاتصال، كانت بأذن تلميذ استعان بها للغش في اختبار اللغة العربية، بحد أولاد فرج بإقليم الجديدة، الجمعة الماضي، في خضوعه لعملية جراحية بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء، واعتقالأكمل القراءة »
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