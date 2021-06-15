حوادث
إدانة متهمين بهتك عرض قاصر
المحكمة قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد ثبوت تورطهما في الاعتداء على الضحية قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهمين والحكم على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعة الأول من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بجناية، التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، فيما توبع الثانيأكمل القراءة »
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