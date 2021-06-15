مجتمع
8 آلاف منصب بإقليم المضيق الفنيدق
ذكرت مصادر مطلعة لـ “الصباح ، أن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ترأس رفقة ياسين جاري عامل عمالة المضيق الفنيدق، الأربعاء الماضي، اجتماعا، وصفته المصادر ذاتها بـ “المهم”. الاجتماع الذي احتضنته عمالة المضيق الفنيدق، حضرته مجموعة من مسؤولي المصالح الأمنية والمصالح الخارجية والإدارية، كما حضره فاعلون اقتصاديونأكمل القراءة »
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