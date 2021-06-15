الرياضة
حجز جديد على الكوكب
نفذته إدارة فندق وطال حافلة الفريق لتحصيل 220 مليونا نفذت إدارة فندق بمراكش إجراءات الحجز على حافلة الكوكب المراكشي لكرة القدم، بناء على حكم قضائي لفائدة الفندق في مواجهة الفريق، بسبب ديون عالقة. وحضر ممثل الفندق مرفوقا بمفوض قضائي، وسيارة جر، إلى مركز تكوين الكوكب بحي باب دكالة، من أجلأكمل القراءة »
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