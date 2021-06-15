fbpx
أخبار 24/24

عدد الثلاثاء 15 يونيو 2021

منذ ساعتين
“سقوط شبكة للغش في الباكلوريا”… “آليات للدرك لتهريب المخدرات”… “ميت يفوت عقارا من قبره”…””بيجيدي” يفشل في “خونجة” وزارات”… “”يوليوز الرحيل”ينتظر أعضاء الجامعة”… “اختطاف واغتصاب قاصر بـ”كابانو””… “الشرطة تلاحق مافيا “البوطوكس”… ملف خاص بعنوان “أمنيون ودركيون في دوامة المتابعات”… “خاليلوزينش في منأى عن الإقامة”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة، تجدونهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
الوسوم
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى