أســــــرة
التصبغات الجلدية… الحرج
تسبب مشاكل ونصائح بتجنب التعرض لأشعة الشمس دون وقاية ينزعج الكثير من الأشخاص من التصبغات الجلدية، منها «الكلف» أو النمش وغيرهما، التي يمكن أن تظهر بسبب مشاكل صحية أو بسبب بعض الممارسات الخاطئة. في هذه الورقة، نكشف أهم أسباب ظهور التصبغات الجلدية، والعوامل التي تزيد من حدتها. ومن المعلومات المقدمةأكمل القراءة »
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