مجتمع
تلاعبات بالأراضي السلالية
كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن تورط محامين في تفويتات غير قانونية لعقارات مملوكة للجماعات السلالية، بواسطة عقود يحررونها، ضدا على القانون المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، مستغلين ما تنص عليه المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي توجب تحرير – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقةأكمل القراءة »
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