أسواق
“فوريفر” تخفض عروض انطلاقتها
خفضت شركة “فوريفر”، عرضها الخاص بباقة الانطلاقة، من أجل جلب شركاء مستقلين جدد وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من مدخول شهري إضافي، وهي الباقة الموجهة لجميع أصحاب عمل فوريفر “FBO” الجدد، في إطار مواصلة إستراتيجيتها الخاصة بالترويج لكل ما يخص تعزيز روح المقاولة. ومن أجل تشجيع المزيد من الشركاء المستقبليين، ومسايرةأكمل القراءة »
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