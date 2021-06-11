“العربية للطيران” تستأنف رحلاتها الجوية ما بين المغرب وأوروبا

أعلنت العربية للطيران المغرب عن استئناف رحلاتها الجوية ابتداء من الثلاثاء 15 يونيو الجاري، وفقا لقرار الحكومة الخاص باستئناف الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها أطلقت ثلاث رحلات جوية جديدة انطلاقا من المملكة في اتجاه أوروبا تربط ما بين الدار البيضاء-جنيف بسويسرا، الناظور إيندهوفن بهولندا، ووجدة – مرسية بإسبانيا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى توسيع شبكتها.

وابتداء من الخميس 17 يونيو، ستضمن الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة في المغرب رحلتين في الأسبوع، كل يوم خميس وأحد لزبنائها الراغبين في السفر من وإلى الدار البيضاء وجنيف السويسرية.

وتقدم مدينة جنيف بصفتها رئة حضرية حقيقية متعة العيش الهادئ والاستثنائي، ويمكن للمسافرين الاستمتاع بنزهة على بحيرة ليمان، وهي واحدة من أكبر البحيرات في أوروبا، وتنظيم جولة على القوارب، أو احتساء البن على شرفة مشمسة وسط المدينة القديمة.

وجنيف هي أيضا مدينة ثقافية وتاريخية، معروفة بتنظيم أرفع المؤتمرات والمعارض العالمية، كما تحتضن المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وفي ما يخص الرحلات إلى مدينة آيندهوفن الهولندية، يضيف المصدر ذاته، يمكن لزبناء العربية للطيران المغرب إنطلاقا من مطار الناظور السفر مرتين في الأسبوع، أيام الاثنين والجمعة.

وانطلاقا من الجمعة 18 يونيو الجاري، ستطلق العربية للطيران المغرب خطا جديدا ما بين مطار وجدة و مرسية بمعدل رحتلين في الأسبوع أيام الاثنين والجمعة.

وإلى جانب ما سبق ذكره، ستتولى الشركة مهمة الربط بين مناطق جديدة انطلاقا من مطار المنارة بمراكش في اتجاه برشلونة، ومن فاس إلى مرسيليا ومالقة، إضافة إلى رحلات من وجدة إلى مرسيليا وتولوز وباريس، فضلا عن خطوط جوية من طنجة إلى بلباو وفالنسيا.

ومن خلال إضافة هذه الخطوط الجديدة، تواصل العربية للطيران المغرب تعزيز برنامج خدماتها المقدمة لخدمة قطاع النقل الجوي انطلاقا من المغرب.

ويمكن لجميع زبناء شركة العربية للطيران المغرب الراغبون في حجز رحلاتهم، التوجه إلى قنوات البيع الخاصة بالشركة، سواء عبر الموقع الإلكتروني، أو مراكز الاتصال التابع لها، أو من خلال زيارة الوكالات الشريكة، أو شراء التذكرة بشكل مباشرة من داخل المطار.