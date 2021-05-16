الصباح السياسي
برقية تهنئة إلى الملك من رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك
توصل جلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أزكى التهاني وأصدق الأماني، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على جلالة الملك وعلى الشعب المغربي الشقيق وعلىأكمل القراءة »
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