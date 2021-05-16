الصباح السياسي
الملك يهنئ رئيس الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ماريو عبدو بينيتيز، رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس ماريو عبدو بينيتيز، وأصدق المتمنيات لشعب الباراغواي الصديق بالمزيد من التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملكأكمل القراءة »
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